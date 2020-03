1. Marketing w zmiennych czasach

Z pewnością nie wszyscy. Ale są branże, które powinny i to koniecznie. Nie chodzi tutaj o wykorzystywanie kryzysu do własnej promocji, ale o dostosowanie się do szybko zmieniającego się otoczenia.

Przykładowe branże zagrożone:

Turystyka, biura podróży

transport publiczny, ruch lotniczy

punkty rozrywkowe i kulturalne jak kina, teatry, muzea,

restauracje - szczególnie te bez możliwości zamówień na dowóz,

Branże z perspektywami, po wejściu w online:

Sprzedaż głównie elektroniki (szczególnie urządzeń np. przydatnych do pracy zdalnej, wyposażenie komputerów itp.)

Branża spożywcza

Medycyna

Kurierzy

Nagły wzrost zainteresowania zakupami online pokazuje nam np. Google Trends:

Wzrost zainteresowania zakupami online. Źródło: Google Trends.

2.Co robić?

Przede wszystkim nie popadać w panikę. Poniżej znajdziesz praktyczną listę wskazówek co możesz zrobić:

przygotuj kilka wariantów działania

przemyśl swoją strategię firmy

wybierz produkty i usługi, te które teraz będą kluczowe oraz te, które chwilowo będą zbędne

przyjrzyj się swoim kanałom promocji, ile ich jest i jakie to są kanały

zastanów się co możesz dać od siebie swoim klientom, wspieraj innych

nie rezygnuj z reklamy - zweryfikuj jedynie jej cel i przekształć w budowanie relacji

zastanów się jak wzmocnić przez w tym czasie i podkreślić wartości swojej marki

3. Jak się pokazać?

Jeśli już przeanalizujesz sytuację w której znajduje się Twoja firma weź pod uwagę poniższe działania, które teraz są niezbędne do wdrożenia bądź udoskonalenia:

aktualizacja strony www

przeniesienie budżetów z działań offline na online

większa obecność w mediach społecznościowych

dopasowanie contentu w swoich komunikatach

przedstawienie klientom jasnego przekazu jak firma działa i w jaki sposób

4. Od czego zacząć?

Najlepsza odpowiedź to od początku ;) Ale mamy świadomość, że czasami nie wiadomo od czego zacząć, bo nie każdy musi być ekspertem w e-marketingu. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy Twoja marka może coś zdziałać w sieci i nie wiesz jak się za to zabrać odezwij się do nas.

Porozmawiamy, doradzimy i zajmiemy się tym z największa dbałością bo w końcu robimy to od ponad 15 lat :)

Odezwij się do mnie:

? mirek@projektzero2.pl

? tel. 503 124 026